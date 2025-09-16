Este martes, el plantel y cuerpo técnico de la U de Chile emprendió el vuelo a Perú para enfrentar este jueves a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Al respecto, entre los jugadores la confianza es alta, pensando en lo hecho el domingo, donde ganaron la Supercopa Chilena ante Colo Colo.

“El partido del otro día nos deja una buena sensación, asi que estamos con muchas esperanzas de hacer un gran partido en Perú. Haber conseguido un campeonato es algo importante para el envión anímico. Tenemos una llave muy complicada, pero lo del domingo nos va a servir mucho”, recalcó en el aeropuerto de Santiago el defensa Matías Zaldivia, que valoró el presente de los peruanos.

“Es un gran equipo, está pasando un gran momento, con delanteros y extremos muy rápidos”, explicó el central, confiado en dar pelea en todos los frentes que les quedan.

“Al principio de año sabíamos que teníamos cuatro campeonatos y seguimos vivos en tres”, aseguró Matías Zaldivia, que también se expresó tranquilo ante la eventualidad de que el arbitraje esté “cargado” contra la U de Chile tras la descalificación de Independiente.

“No, porque los fallos arbitrales están a la vista de todos”, concluyó el defensor azul en Pudahuel.