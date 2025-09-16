;

VIDEO. “Duele mucho”: Martina Weil afronta su particular “récord” tras quedar fuera de la final del Mundial de Atletismo por una centésima

La velocista nacional hizo un balance positivo de la temporada, más allá de no haber podido meterse en la definición por medallas de los 400 metros planos.

Carlos Madariaga

“Duele mucho”: Martina Weil afronta su particular “récord” tras quedar fuera de la final del Mundial de Atletismo por una centésima

“Duele mucho”: Martina Weil afronta su particular “récord” tras quedar fuera de la final del Mundial de Atletismo por una centésima / BSR Agency

Martina Weil finalizó en el noveno lugar de los 400 metros en el Mundial de Atletismo luego de quedar fuera de la final por apenas una centésima.

La noruega Henriette Jaeger le quitó el lugar en la definición por medallas pese a haber completado la prueba en 49 segundos y 88 centésimas.

“Estoy triste, pero es primera temporada que bajo los 50 segundos. Ahora mismo estoy decepcionada porque estuvo muy cerca, pero cuando haga el balance me acordaré de la temporada 2025 como la primera de las mejores”, remarcó Martina Weil en diálogo con Panam Sports.

Fue tan estrecha la definición de las clasificadas que la chilena logró un particular récord, al ser la dueña del tiempo más rápido en la historia de los Mundiales de Atletismo en quedar fuera de una final.

Ahora duele, mucho. Fue por una centésima, pero contenta, estoy orgullosa. El año pasado fue penca, duro, lo pasé muy mal, pero saber que puedo salir de eso más fuerte que nunca demuestra que soy capaz de lo que sea. Que se aguante Beijing, volveremos a Asia en 2027 y ahi no se me escapa”, reconoció Martina Weil, agradeciendo el apoyo.

Voy a poder celebrar el 18 como chilena y no como atleta, la idea era hacerlo en la final, pero nos veremos el próximo año, que esto recién comienza”, comentó la velocista de 26 años, que también tuvo la compañía en pista de su madre, la exatleta Ximena Restrepo.

“Tenía toda la confianza de que pasaría a la final, pero así es el deporte y habrá otra competencia el próximo año. Ha tenido una temporada maravillosa, hubiera sido rico terminarla con el récord sudamericano, pero no se dio, ya vendrá y a seguir trabajando para ser cada día mejor”, explicó, orgullosa, a Panam Sports.

