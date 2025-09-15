Este 28 de septiembre, Milovan Mirosevic, Cristián Álvarez y José Pedro Fuenzalida tendrán su partido de despedida como capitanes de la Universidad Católica en el Claro Arena.

En el marco de esa celebración, Mirosevic conversó este lunes con Los Tenores de la Tarde, donde repasó los avances de la ceremonia e hizo un balance del segundo semestre de los cruzados.

“Ya se acerca la fecha. Estamos entrenando un poco, con ganas de que la gente pueda ver a personas que significaron tanto para el club y que puedan conocer el Claro Arena en un ambiente de familia”, comenzó diciendo.

Acerca de quienes estarán presentes en la cancha, mencionó: “El ‘Beto’ Acosta, Ricardo Lunari, yo tengo muchas ganas de que el ‘Pitbull’ Medel pueda lograrlo. Seguiremos anunciando más nombres para que la gente pueda disfrutar”.

Al ser consultado sobre el equipo de Garnero y su buen presente, señaló: “Los que estamos en este ambiente sabemos que mientras se gana, todo es mucho más fácil, una muestra de eso es lo que pasó el fin de semana y el ambiente que existe hoy, que es mucho mejor que meses anteriores”.

“Yo trabajo en el fútbol formativo, entonces conozco el medio nacional. Espero que Chile pueda competir, ser local va a ser muy favorable. Pensando en clasificar en fase de grupos, ya desde ahí puede pasar cualquier cosa”, sentenció Mirosevic sobre lo que espera de La Roja en el Mundial Sub 20.