Tabilo cumple y avanza a la final de la qualy en Chengdú: contra quién juega por el paso al cuadro principal y a qué hora

La segunda raqueta nacional se impuso con claridad a Rigele Te.

Carlos Madariaga

Durante la madrugada de este martes, Alejandro Tabilo clasificó a la qualy del ATP 250 de Chengdú.

En el cemento chino, el 112 del ranking mundial se impuso con solvencia ante el local Rigele Te, 555 del planeta.

Con un break en el inicio del primer set y otro rompimiento en el noveno game del segundo parcial, Alejandro Tabilo se impuso por un doble 6/4 tras 1 hora y 17 minutos de juego.

Así las cosas, durante la madrugada de este miércoles buscará el paso al cuadro principal de Chengdú ante el sudafricano Lloyd Harris, 258 del planeta, siendo este el primer cruce entre ambos.

El partido de Alejandro Tabilo quedó agendado en el segundo turno del Court 2, cerca de las 3 de la mañana de Chile.

