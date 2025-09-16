Martina Weil rozó la final de los 400 metros del Mundial de Atletismo: quedó fuera por una centésima

Este martes, Martina Weil rozó la clasificación a la final de los 400 metros planos en el Mundial de Atletismo 2025, evento que se está desarrollando en Tokio, Japón.

En las semifinales, la atleta chilena llegó a la meta con un crono de 49.88 segundos y registró el cuarto mejor tiempo de su heat, en donde la ganadora fue la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone (48.29 segundos).

La deportista nacional quedó fuera de la final por solo una centésima de diferencia con la noruega Henriette Jaeger, quien fue la última clasificada a la carrera por medallas con un tiempo de 49.87 segundos.

Con esto, Martina Weil terminó su participación en la cita planetaria ubicándose dentro del top 10 mundial en los 400 metros planos. La chilena finalizó en el noveno puesto.

Revisa la carrera de Martina Weil en las semifinales del Mundial de Atletismo 2025