;

Martina Weil rozó la final de los 400 metros del Mundial de Atletismo: quedó fuera por una centésima

La atleta chilena finalizó en el noveno puesto en la cita planetaria que se disputa en Tokio.

Daniel Ramírez

Óscar Muñoz / Team Chile

Óscar Muñoz / Team Chile

Este martes, Martina Weil rozó la clasificación a la final de los 400 metros planos en el Mundial de Atletismo 2025, evento que se está desarrollando en Tokio, Japón.

En las semifinales, la atleta chilena llegó a la meta con un crono de 49.88 segundos y registró el cuarto mejor tiempo de su heat, en donde la ganadora fue la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone (48.29 segundos).

Revisa también:

ADN

La deportista nacional quedó fuera de la final por solo una centésima de diferencia con la noruega Henriette Jaeger, quien fue la última clasificada a la carrera por medallas con un tiempo de 49.87 segundos.

Con esto, Martina Weil terminó su participación en la cita planetaria ubicándose dentro del top 10 mundial en los 400 metros planos. La chilena finalizó en el noveno puesto.

Revisa la carrera de Martina Weil en las semifinales del Mundial de Atletismo 2025

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad