Deportes Iquique confirma que hincha que amenazó a un jugador del equipo tiene derecho de admisión vigente

“El jugador fue increpado de manera violenta por un individuo, ya identificado por nuestro club y que cuenta con código 102”, señalaron en el elenco nortino a través de un comunicado.

Javier Catalán

FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES/AGENCIAUNO

FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES/AGENCIAUNO / Cristian Vivero Boornes

Deportes Iquique se pronunció a través de un comunicado respecto al lamentable hecho que vivió Marcelo Jorquera, futbolista de la institución, durante la jornada de este martes.

El defensor se encontraba acompañando a una de sus hijas en un partido de básquetbol en la Universidad Arturo Prat, cuando un hincha que también estaba en el recinto comenzó a amenazarlo violentamente delante de su familia.

Mediante un escrito difundido en sus redes sociales, los “Dragones Celestes” condenaron lo sucedido.

“Como institución, queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo al hecho de violencia vivido recientemente por un integrante de nuestro plantel profesional. El jugador fue increpado de manera violenta por un individuo, ya identificado por nuestro club y que cuenta con código 102”, señalaron.

Este tipo de conductas no representan bajo ningún punto de vista a nuestra fiel hinchada, esa que alienta con respeto, pasión y compromiso. Estamos seguros de que la gran mayoría de nuestros seguidores repudia este tipo de actos, que solo generan daño y división en momentos en que más se necesita unidad”, añadieron desde la dirigencia.

Las imágenes de lo ocurrido fueron compartidas por la esposa de Marcelo Jorquera en su cuenta de Instagram, instancia en la que ella misma también fue amedrentada. “Lamentamos profundamente que, tras realizar la denuncia correspondiente, el jugador haya comenzado a recibir amenazas a través de redes sociales”, criticaron en el comunicado.

La violencia no tiene cabida en el deporte, ni dentro ni fuera de la cancha. En Deportes Iquique creemos firmemente en el respeto, la empatía y el juego limpio. Seguiremos trabajando por un entorno donde prime la seguridad y la sana convivencia para todos”, concluyó el club.

