;

VIDEO. ¡De no creer! Arquero del Villarreal comete insólito error ante Tottenham en su debut de Champions League

Luiz Júnior cometió el autogol con que su equipo cayó frente al Tottenham.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / James Gill - Danehouse

Para muchos, el fútbol de la Champions League representa el más alto nivel en todo el mundo, pero en ocasiones ocurren jugadas que ponen en duda esta premisa.

En el debut de Tottenham y Villarreal en la competencia, un insólito error del arquero español terminó sentenciando el resultado a favor de los ingleses.

Apenas iban tres minutos de partido cuando Lucas Bergvall emprendió una galopada por la banda derecha de los Spurs, que finalizó con un centro rasante aparentemente sin mayor peligro para la zaga del “Submarino Amarillo”. Sin embargo, la jugada terminó dentro del arco.

Revisa también:

ADN

Luiz Júnior, arquero brasileño del Villarreal, se lanzó para cortar el envío y en primera instancia lo logró, pero el balón se le escurrió de las manos y lentamente cruzó la línea, desatando el festejo londinense.

Tras el fatídico error, el Villarreal no logró reaccionar y terminó cayendo por 1-0. En la próxima jornada de la fase de grupos de la Champions League, los españoles recibirán a la Juventus, mientras que los Spurs deberán visitar al Bodø/Glimt.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad