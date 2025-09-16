Para muchos, el fútbol de la Champions League representa el más alto nivel en todo el mundo, pero en ocasiones ocurren jugadas que ponen en duda esta premisa.

En el debut de Tottenham y Villarreal en la competencia, un insólito error del arquero español terminó sentenciando el resultado a favor de los ingleses.

Apenas iban tres minutos de partido cuando Lucas Bergvall emprendió una galopada por la banda derecha de los Spurs, que finalizó con un centro rasante aparentemente sin mayor peligro para la zaga del “Submarino Amarillo”. Sin embargo, la jugada terminó dentro del arco.

Luiz Júnior, arquero brasileño del Villarreal, se lanzó para cortar el envío y en primera instancia lo logró, pero el balón se le escurrió de las manos y lentamente cruzó la línea, desatando el festejo londinense.

Tras el fatídico error, el Villarreal no logró reaccionar y terminó cayendo por 1-0. En la próxima jornada de la fase de grupos de la Champions League, los españoles recibirán a la Juventus, mientras que los Spurs deberán visitar al Bodø/Glimt.