Banda argentina cancela su gira en Chile como consecuencia de lo sucedido con la U e independiente: Acusan violencia y xenofobia

La violencia ocurrida durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana sigue generando repercusiones fuera del fútbol.

Esta vez, la polémica alcanzó al ámbito cultural y la banda tributo a Nirvana, Seattle Supersonics, decidió suspender los tres conciertos que tenía programados en Chile tras recibir amenazas anónimas.

El grupo bonaerense tenía agendadas presentaciones en Quilpué, Talcahuano y Santiago, siete años después de su última visita al país. Sin embargo, la gira quedó en pausa indefinida.

Aunque la productora había informado que la suspensión obedecía a “motivos de fuerza mayor”, fueron los propios músicos quienes aclararon la verdadera causa.

Apuntaron a mensajes intimidatorios recibidos luego de los hechos de violencia registrados en Avellaneda en agosto, cuando la parcialidad de Independiente se enfrentó con la de Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América.

En un comunicado, los integrantes señalaron que “ganaron los malos”, explicando que tanto ellos como parte de la producción local fueron objeto de amenazas de muerte y advertencias de boicot “solo por ser argentinos”.

Según relataron, incluso algunos mensajes incluyeron nombres y fotografías de familiares, lo que llevó a evaluar seriamente los riesgos.

“Repudiamos todo tipo de violencia y no tenemos absolutamente nada que ver con lo ocurrido en ese partido”, expresó la banda.

Finalmente, añadieron que la prioridad fue garantizar la seguridad de los involucrados en los eventos, motivo por el cual se cancelaron las fechas.

En definitiva, la gira en territorio nacional quedó “cancelada por violencia xenófoba”, según expresaron en sus redes sociales.