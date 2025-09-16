;

Banda argentina cancela su gira en Chile como consecuencia de lo sucedido con la U e independiente: Acusan violencia y xenofobia

Tenían agendados tres conciertos en el país.

José Campillay

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial / chuchart duangdaw

La violencia ocurrida durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana sigue generando repercusiones fuera del fútbol.

Esta vez, la polémica alcanzó al ámbito cultural y la banda tributo a Nirvana, Seattle Supersonics, decidió suspender los tres conciertos que tenía programados en Chile tras recibir amenazas anónimas.

El grupo bonaerense tenía agendadas presentaciones en Quilpué, Talcahuano y Santiago, siete años después de su última visita al país. Sin embargo, la gira quedó en pausa indefinida.

Aunque la productora había informado que la suspensión obedecía a “motivos de fuerza mayor”, fueron los propios músicos quienes aclararon la verdadera causa.

Revisa también:

ADN

Apuntaron a mensajes intimidatorios recibidos luego de los hechos de violencia registrados en Avellaneda en agosto, cuando la parcialidad de Independiente se enfrentó con la de Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América.

En un comunicado, los integrantes señalaron que “ganaron los malos”, explicando que tanto ellos como parte de la producción local fueron objeto de amenazas de muerte y advertencias de boicot “solo por ser argentinos”.

Según relataron, incluso algunos mensajes incluyeron nombres y fotografías de familiares, lo que llevó a evaluar seriamente los riesgos.

“Repudiamos todo tipo de violencia y no tenemos absolutamente nada que ver con lo ocurrido en ese partido”, expresó la banda.

Finalmente, añadieron que la prioridad fue garantizar la seguridad de los involucrados en los eventos, motivo por el cual se cancelaron las fechas.

En definitiva, la gira en territorio nacional quedó “cancelada por violencia xenófoba”, según expresaron en sus redes sociales.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad