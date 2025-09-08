El plantel de Independiente, a través de las redes sociales de los propios jugadores, lanzó un comunicado en el que calificaron como una injusticia el fallo de la Conmebol que los eliminó de la Copa Sudamericana y dejó a la Universidad de Chile en competencia.

En voces de los capitanes del “Rojo”, Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello, leyeron una carta explicando sus puntos, mientras el resto de los jugadores figuraban detrás escuchando, entre ellos Pablo Galdames.

“Estamos hoy reunidos como equipo, atravesando, al igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia. No es fácil expresarnos, al igual que no es fácil expresar con palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final”, empezaron diciendo.

“Injusticia. Es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver cómo un grupo de hinchas visitantes, que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy estén disfrutando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo”, continuaron.

Sobre cómo vivieron la tragedia desde dentro del estadio, dijeron que “nosotros mismos dentro de la cancha pedimos a la autoridad del partido que lo suspendiera y tomara acción porque todo se estaba descontrolando, pero no tuvimos respuestas, ni hubo accionar hacia ese pedido. Solo se extendió todo en el tiempo, lo que terminó por acrecentar más el grado de violencia”.

Acerca de lo que esperaban de la resolución de Conmebol, señalaron: “Hoy el único eliminado es Independiente por haber sido el organizador del partido. Creemos que había un camino posible para impartir justicia: la descalificación para ambos o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes”.

“Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso debido a la magnitud de violencia en los hechos. Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar, porque este precedente nos guía hacia un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia”, sentenció el plantel de Independiente, cuatro días después del fallo de Conmebol.