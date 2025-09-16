;

La Gran Fonda de Chile ya tiene programación: revisa cuándo se presentará cada artista en el Parque O’Higgins

El evento, que se realizará durante cinco días, dará inicio este miércoles 17 de septiembre a las Fiestas Patrias en Santiago.

Alejandro Basulto

Archivo: Agencia Uno

Archivo: Agencia Uno / Lukas Solis

El Parque O’Higgins volverá a transformarse en el epicentro de las Fiestas Patrias con La Gran Fonda de Chile 2025, que se extenderá por cinco días entre el 17 y el 21 de septiembre.

Un evento que reunirá a artistas para todos los gustos, desde música folclórica y rancheras hasta cumbia, pop y shows infantiles.

Apertura: miércoles 17 de septiembre

La primera noche comenzará a las 22:00 horas con Leo Rey, quien dará inicio con su característico repertorio de cumbias.

Más tarde, La Sonora Gabriel Palacios, heredera del estilo que popularizó Tommy Rey, continuará la fiesta con más de 40 años de trayectoria.

Día central: jueves 18 de septiembre

La jornada arrancará a las 15:00 horas con clases de cueca dictadas por la Compañía Folclórica de Santiago en el cuecódromo. También, para el público infantil estará Cachureos.

Posteriormente, el Bafochi llenará el escenario de color y tradición, sumándosele el legendario Germaín de la Fuente (Los Ángeles Negros). Al caer la tarde, King Savagge encenderá al público con música urbana, antes de la esperada participación de Amar Azul y Los Chamacos, íconos de la cumbia.

Viernes 19 de septiembre

El recuerdo se hará presente con Zalo Reyes: El Legado y un tributo a Los Prisioneros a cargo de Los Sudakas. Luego, la fiesta continuará con KIOD y Bafochi, además del romanticismo de Los Vásquez y el ritmo de Lucky Brown y los Viking 5.

Sábado 20 de septiembre

El día estará orientado a las familias. En la jornada, Christell volverá a interpretar sus canciones para dejar contentos a los más pequeños.

La nostalgia llegará con Pollo Fuentes, antes de que Los Charros de Lumaco y Zúmbale Primo enciendan la pista con rancheras. Sin olvidar de que también se hará presente Nickoog CLK representando al género urbano.

Otro artista que se hará presente será Mr. Gato.

Domingo 21 de septiembre

El cierre ofrecerá un cóctel variado: la Pérgola de las Flores, la propuesta emergente de Nachosky, los inolvidables Los Ramblers, la adrenalina de la Batalla Freestyle, y la energía urbana de Rigeo y Gino Mella para despedir la fonda.

