Los Marujos preparan el lanzamiento de su nuevo disco “También es cueca”, con destacadas colaboraciones junto a artistas nacionales

El álbum será lanzado este 18 de septiembre.

Daniel Muñoz y Rodrigo Salgado de Los Marujos, estuvieron en Ciudadano ADN para conversar sobre su nuevo disco, próximo a lanzarse, También es cueca.

Se trata de un álbum con destacadas colaboraciones, donde participan Los Jaivas, Inti-Illimani Histórico, María José Quintanilla, Denisse Malebrán, Claudio Valenzuela, Leo Rey, Tata Barahona, Quilapayún, Valentín Trujillo, Entre Mares, Lucho Castillo y Luis Rivas.

También están Los Bunkers, con quienes ya lanzaron la primera canción: Sentí clarito mi nombre, la cual será seguida de otro sencillo antes del disco completo.

Muñoz remarcó que la recepción de este trabajo “ha sido una constante sorpresa” asimismo, aseguró que esto es “solo la punta del iceberg”.

Destacó que “la clave es que sea variado (...) hacer un disco de cueca que sea diferente y surgió el término ‘también es cueca’. Ahí se fue definiendo el concepto”.

Fue así como tomó fuerza la idea de “invitar a cantantes profesionales pero que la cueca no fuera parte de su repertorio y hacer una cuequita. Todos con su estilo”.

“Lo más hermoso es que todos hicieron la cueca suya (...) les salía del alma”, complementó Salgado.

Otro punto destacado de este disco inédito es que “hay gran cuecas que son pa escucharlas. Algunas son muy bailables, tradicionales, pero el concepto también era enfrentar las cuecas como una canción”.

El disco También es cueca, que Los Marujos describen como “un sueño”, tiene agendado su lanzamiento para este jueves 18 de septiembre.

