VIDEO. “Me caía mal...”: la cómica escena del Presidente Boric mientras elogiaba a Coquimbo Unido y al “Mono” Sánchez

El Jefe de Estado inauguró la fiesta de La Pampilla y aprovechó de destacar la gran campaña de los “piratas” en el Campeonato Nacional.

Javier Catalán

“Me caía mal...”: la cómica escena del Presidente Boric mientras elogiaba a Coquimbo Unido y al “Mono” Sánchez

La espectacular campaña de Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional ha sorprendido a todo el país, incluso al presidente Gabriel Boric, quien este lunes protagonizó una particular escena con Diego Sánchez, arquero de los “piratas”.

Durante su discurso de inauguración en la tradicional fiesta de La Pampilla, en Coquimbo, el Jefe de Estado destacó el histórico rendimiento que está teniendo el “Barbón”, mencionando a varias de sus figuras.

Mis respetos al ‘Chino’ (Esteban) González, a Cecilio Waterman, que tremendo goleador; lo que está haciendo Cristián Zavala, el ‘Mono’ Sánchez, me caía mal, pero impresionante cómo está jugando”, expresó Boric.

Lo que no sabía el presidente era que el portero se encontraba entre los presentes que lo escuchaban, y el público no tardó en reaccionar para que se percatara de su presencia.

Al verlo, Boric le dedicó unas palabras: “Tremenda trayectoria, no es solo este campeonato”, señaló, en medio de los aplausos de los asistentes, antes de continuar con su discurso.

