VIDEO. Presidente Boric inaugura La Pampilla y da inicio a las Fiestas Patrias: “Chile está orgulloso de la fiesta popular más grande de nuestro país”

Por primera vez, el inicio oficial de las celebraciones se realiza fuera de Santiago, trasladándose desde el tradicional Parque O’Higgins a la región de Coquimbo.

Martín Neut

Presidente Gabriel Boric

Presidente Gabriel Boric / CRISTIAN SILVA /AGENCIA UNO

Con un tono cercano y distendido, el Presidente Gabriel Boric inauguró este lunes 15 de septiembre la Fiesta de La Pampilla en Coquimbo, marcando un hito histórico. Por primera vez, el inicio oficial de las Fiestas Patrias se realizó fuera de Santiago.

“Generalmente, las Fiestas Patrias dicen que se abren en el Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago. Pero hoy día las Fiestas Patrias en Chile se abren desde La Pampilla en Coquimbo”, expresó el Ejecutivo.

Chile los ve y Chile está orgulloso de esta historia de la fiesta popular más grande de nuestro país”, afirmó el Mandatario, acompañado por autoridades regionales y el alcalde Alí Manouchehri.

En su discurso, el Presidente Boric reivindicó el rol de la política, señalando que “es la capacidad de ustedes de transformar su espacio de vida en un lugar más digno”. Además, valoró obras locales como nuevas plazas, transporte eléctrico y servicios comunitarios.

“Que se porten más o menos, pero con los Carabineros bien”

El Presidente también inauguró la Comisaría Temporal de La Pampilla y llamó a celebrar con responsabilidad. Entre risas, lanzó una de las frases más comentadas de la jornada: “Yo los insto a que se porten bien. Que se porten más o menos, pero con los Carabineros bien. No cometan delitos, pórtense mal, pero no cometan delitos”.

Finalmente, reiteró la importancia de evitar accidentes de tránsito durante las celebraciones. “No vengan en autos si van a tomar. Si van a tomar, no manejen. El que toma y maneja se convierte en un asesino potencial”, enfatizó.

