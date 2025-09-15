PROGRAMACIÓN. Vuelve en octubre: así se jugará la jornada 26 de la Primera B 2025
Con las Fiestas Patrias a la vuelta de la esquina, el fútbol del ascenso también entrará en receso.
La jornada 26 de la Primera B
Viernes 3 de octubre
- 19:30 hrs | Deportes Concepción vs. Magallanes | Estadio Ester Roa Rebolledo
Sábado 4 de octubre
- 12:00 hrs | Deportes Recoleta vs. Deportes Copiapó | Estadio Municipal de Recoleta
- 15:00 hrs | Deportes Santa Cruz vs. Cobreloa | Estadio Municipal Joaquín Muñoz García
- 19:00 hrs | Universidad de Concepción vs. Unión San Felipe | Estadio Ester Roa Rebolledo
Domingo 5 de octubre
- 12:30 hrs | Deportes Antofagasta vs. Curicó Unido | Estadio Calvo y Bascuñán
- 15:00 hrs | Santiago Morning vs. Santiago Wanderers | Estadio Municipal La Pintana
- 15:00 hrs | San Luis vs. San Marcos de Arica | Estadio Bicentenario Lucio Fariña
- 17:30 hrs | Deportes Temuco vs. Rangers | Estadio Bicentenario Germán Becker