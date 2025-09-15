;

“Colo Colo es el club donde peor lo pasé; los dirigentes eran unos chantas y Jaime Pizarro también”

Nicolás Tagliani, delantero argentino, recordó su paso por el “Cacique” en 2002.

Javier Catalán

“Colo Colo es el club donde peor lo pasé; los dirigentes eran unos chantas y Jaime Pizarro también”

El Colo Colo de 2002 que fue campeón en la quiebra dejó un legado imborrable en los hinchas del “Cacique”, con muchos jugadores de la cantera que levantaron al club en un momento de crisis.

Uno de los que no tuvo la suerte de ser parte de ese plantel fue Nicolás Tagliani, delantero argentino que se marchó del club a meses de la obtención de la copa. En conversación con 24 Horas, reveló detalles de ese proceso y se fue con todo en contra de los dirigentes de ese año.

“Todo ese plantel era majestuoso y hoy mismo tendrían que memorarlo a todo el equipo, menos a los dirigentes que fueron unos chantas y al técnico que era Jaime Pizarro, que también se manejaba muy mal, no sé por qué”, señaló el futbolista ya retirado.

Revisa también:

ADN

“Cuando me tocó irme, fue porque hubo un problema con Vicente Principiano; me hicieron el hazmerreír de todo. A él lo detienen en Vitacura por el tema de la alcoholemia y al otro día salió en el diario que Tagliani y Principiano estaban curados en Vitacura, cuando yo no tomo alcohol”, dijo sobre su salida de los albos.

Siguiendo con aquella historia, sentenció: “Pizarro me hizo cargo a mí de todo y yo creo que Colo Colo es el club donde peor lo pasé como futbolista. ¡Pero mira tú lo que es la vida! Hoy tengo un montón de amigos de Colo Colo y a mí la gente de Colo Colo me trata de primera”.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad