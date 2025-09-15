“Colo Colo es el club donde peor lo pasé; los dirigentes eran unos chantas y Jaime Pizarro también”

El Colo Colo de 2002 que fue campeón en la quiebra dejó un legado imborrable en los hinchas del “Cacique”, con muchos jugadores de la cantera que levantaron al club en un momento de crisis.

Uno de los que no tuvo la suerte de ser parte de ese plantel fue Nicolás Tagliani, delantero argentino que se marchó del club a meses de la obtención de la copa. En conversación con 24 Horas, reveló detalles de ese proceso y se fue con todo en contra de los dirigentes de ese año.

“Todo ese plantel era majestuoso y hoy mismo tendrían que memorarlo a todo el equipo, menos a los dirigentes que fueron unos chantas y al técnico que era Jaime Pizarro, que también se manejaba muy mal, no sé por qué”, señaló el futbolista ya retirado.

“Cuando me tocó irme, fue porque hubo un problema con Vicente Principiano; me hicieron el hazmerreír de todo. A él lo detienen en Vitacura por el tema de la alcoholemia y al otro día salió en el diario que Tagliani y Principiano estaban curados en Vitacura, cuando yo no tomo alcohol”, dijo sobre su salida de los albos.

Siguiendo con aquella historia, sentenció: “Pizarro me hizo cargo a mí de todo y yo creo que Colo Colo es el club donde peor lo pasé como futbolista. ¡Pero mira tú lo que es la vida! Hoy tengo un montón de amigos de Colo Colo y a mí la gente de Colo Colo me trata de primera”.