FOTOS Y VIDEOS. Las imágenes de la vigilia en honor a Charlie Kirk: miles de personas se reunieron para recordar al activista asesinado

El encuentro tuvo lugar en la sala sinfónica del Kennedy Center, hasta donde llegó gente vestida de luto y con gorras que decían Make America Great Again.

Durante la noche, miles de personas asistieron a una vigilia en honor a Charlie Kirk en la sala sinfónica del Kennedy Center en Washington, donde se ocuparon las 2.500 butacas.

La instancia buscó recordar al líder juvenil MAGA, quien fue asesinado el miércoles pasado tras recibir un disparo en el cuello en medio de un debate al aire libre en la Universidad de Utah Valley.

Los asistentes se citaron junto a una nutrida representación de 85 congresistas y senadores republicanos, encabezada por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, trabajadores de la Casa Blanca y miembros del Gabinete de Donald Trump, consignó El País.

Al Kennedy Center llegaron personas vestidas de luto, y varias llevaban gorras con el eslogan Make America Great Again y camisetas que decían “Piensa mientras aún sea legal”, “La libertad de la mujer empieza en el útero”, entre otros.

Revisa aquí algunas imágenes de la vigilia en honor a Charlie Kirk:

Getty Images | La gente haciendo fila frente al Kennedy Center para una vigilia de honor a Charlie Kirk. / BRENDAN SMIALOWSKI

