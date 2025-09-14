Conductor de TV sale a pedir disculpas tras polémica: recomendó matar a indigentes con enfermedades mentales

Brian Kilmeade, un reconocido conductor de la televisión estadounidense, lanzó un deleznable comentario esta semana y desató una polémica.

El copresentador de Fox sugirió asesinar a las personas sin hogar que tienen problemas mentales y rechazan cualquier tipo de ayuda.

Todo ocurrió el miércoles durante una edición del programa Fox & Friends, mientras se discutía el ataque a Iryna Zarutska, refugiada ucraniana apuñalada en Carolina del Norte.

En este último caso, la familia del presunto atacante, quien ya contaba con un extenso historial criminal, dijo que padecía esquizofrenia paranoide.

Kilmeade planteó implementar una inyección letal involuntaria, “simplemente mátalos” lanzó en un registro que recién se viralizó en redes sociales durante el fin de semana. Naturalmente, las críticas de los internautas no se hicieron esperar.

“Me disculpo por ese comentario extremadamente insensible”, señaló el domingo en el mismo programa matutino desde donde salieron sus dichos.

“Obviamente, soy consciente de que no todas las personas sin hogar con enfermedades mentales actúan como lo hizo el perpetrador en Carolina del Norte y que muchas personas sin hogar merecen nuestra empatía y compasión”, añadió.

Volviendo al caso de Carolina del Norte, la policía arrestó a Decarlos Brown Jr., de 34 años. El mismo fue captado por cámaras de seguridad al interior del tren donde ocurrieron los hechos.