"Prefiero morir antes que entregarme": revelan confesión del presunto autor del ataque a Charlie Kirk

El joven de 22 años se entregó tras una conversación con su padre y un pastor vinculado a las autoridades.

Javiera Rivera

Charlie Kirk

Charlie Kirk / Michael S. Schwartz

El padre del joven acusado del ataque a Charlie Kirk aseguró que su hijo le confesó que preferiría quitarse la vida antes que entregarse a la policía, según fuentes vinculadas al caso.

De acuerdo con un funcionario policial citado por CNN, el progenitor comenzó a sospechar que el hombre señalado en las fotos difundidas por las autoridades podía ser su hijo, Tyler Robinson, de 22 años.

Tras reconocerlo en las imágenes, lo enfrentó directamente preguntándole si se trataba de él. Ante la confrontación, el joven respondió con la frase, según relataron las fuentes: “Prefiero quitarme la vida antes que entregarme”.

El mismo padre gestionó una conversación entre Robinson y un pastor juvenil que trabaja coordinadamente con la Oficina del Sheriff del condado de Washington y con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Fue en ese diálogo cuando, siempre según la versión oficial manejada por investigadores, Robinson admitió su participación en el tiroteo.

Las autoridades informaron que el detenido fue arrestado alrededor de las 10:00 p.m. del jueves, hora local, en una acción que contó con la intervención del FBI y las agencias locales encargadas del operativo.

Por el momento, las autoridades mantienen abiertas las diligencias para esclarecer el suceso y los cargos formales que se le imputarán a Robinson. En tanto, voceros oficiales han señalado que la investigación continúa en curso.

