Gonzalo Winter reconoce derrota en primarias y admite: “Jara fue mejor candidata que yo en todos los aspectos”

El diputado valoró la experiencia ejecutiva de la exministra, dijo sentirse parte de su proyecto y adelantó que pedirá voto a voto apoyo para volver al Congreso.

El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, realizó una autocrítica luego de perder las primarias oficialistas frente a la exministra Jeannette Jara.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario reconoció que su cercanía con La Moneda le jugó en contra: “La identificación total con un gobierno tiene un peso y me pesó”.

Winter destacó la trayectoria de su contendora, a quien calificó como “mejor candidata que yo en todos los aspectos”, subrayando que la experiencia en el Ejecutivo de Jara “fue altamente valorada por la ciudadanía”.

Pese a la derrota, afirmó no arrepentirse de haber competido: “En ningún caso me arrepiento de haber sido candidato”, y agregó que ahora se siente parte del “Jarismo”: “Me siento un entusiasta de la campaña de Jeannette Jara. Ella está presentando un proyecto nacional”.

De cara al futuro, el diputado aseguró que buscará la reelección en el Congreso y defendió la decisión: “Hoy día tengo la responsabilidad y la obligación, con toda humildad, de ir a pedir voto a voto como corresponde. Y creo que tengo mucho que aportar”.

