Tragedia en Licanray: dos hermanos de 13 y 15 años mueren por descarga eléctrica en zona rural

La noche del lunes, dos hermanos de 13 y 15 años perdieron la vida tras recibir una descarga eléctrica en el sector rural de Challupen, en la localidad de Licanray, comuna de Villarrica, región de La Araucanía.

La madre de los menores también sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y fue trasladada al hospital de Villarrica, donde permanece bajo observación médica.

Según los primeros informes, los niños fueron llevados inicialmente en vehículos particulares al consultorio de Licanray y posteriormente a un centro de salud familiar, donde se constató su fallecimiento.

Hasta el momento, no se conocen con exactitud las circunstancias del accidente.

Las autoridades locales han iniciado las diligencias correspondientes para determinar cómo se produjo la descarga eléctrica que terminó con la vida de los hermanos y dejó a su madre herida.