;

Tragedia en Licanray: dos hermanos de 13 y 15 años mueren por descarga eléctrica en zona rural

La madre de los menores resultó con quemaduras y recibe atención en el hospital de Villarrica. Se investigan las circunstancias del accidente.

Martín Neut

Rodrigo Aguilera

Dos hermanos menores de edad mueren por descarga eléctrica en Licanray,

Dos hermanos menores de edad mueren por descarga eléctrica en Licanray,

01:04

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La noche del lunes, dos hermanos de 13 y 15 años perdieron la vida tras recibir una descarga eléctrica en el sector rural de Challupen, en la localidad de Licanray, comuna de Villarrica, región de La Araucanía.

La madre de los menores también sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y fue trasladada al hospital de Villarrica, donde permanece bajo observación médica.

Revisa también:

ADN

Según los primeros informes, los niños fueron llevados inicialmente en vehículos particulares al consultorio de Licanray y posteriormente a un centro de salud familiar, donde se constató su fallecimiento.

Hasta el momento, no se conocen con exactitud las circunstancias del accidente.

Las autoridades locales han iniciado las diligencias correspondientes para determinar cómo se produjo la descarga eléctrica que terminó con la vida de los hermanos y dejó a su madre herida.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad