Encuesta Cadem post primer debate presidencial: Jara y Kast registran caída en preferencias, Matthei crece y recorta distancias

Este domingo, se dieron a conocer los resultados de una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, donde se evaluó a los ocho candidatos presidenciales.

Para esta ocasión, el sondeo tuvo en cuenta la percepción de los postulantes a La Moneda tras el primer debate televisado.

La encuesta reveló que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, bajó dos puntos en comparación con la medición anterior, alcanzando un 26% de las preferencias si las elecciones fueran el próximo domingo.

En segundo lugar, se ubicó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien también descendió un punto y se ubicó con un 25% de las preferencias.

Evelyn Matthei recorta distancias

Alguien que sí tuvo un desempeño positivo en la encuesta, fue la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien aumentó dos puntos llegando al 18%.

Bastante más abajo se situó a Franco Parisi con un 11%, seguido de Johannes Kaiser con el 8% de apoyo.

Por último, el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls aumentó un punto y anotó un 3% de las preferencias, luego se ubicó a Marco Enríquez-Ominami con el 1% y, al final, Eduardo Artés con el 1% de las preferencias del sondeo.