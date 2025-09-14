;

Encuesta Cadem post primer debate presidencial: Jara y Kast registran caída en preferencias, Matthei crece y recorta distancias

El candidato independiente, Harold Mayne-Nicholls, subió un punto en comparación a la medición anterior. Revisa acá los resultados del sondeo.

Sebastián Escares

Encuesta Cadem post primer debate presidencial: Jara y Kast registran caída en preferencias, Matthei crece y recorta distancias

Este domingo, se dieron a conocer los resultados de una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, donde se evaluó a los ocho candidatos presidenciales.

Para esta ocasión, el sondeo tuvo en cuenta la percepción de los postulantes a La Moneda tras el primer debate televisado.

Revisa también

ADN

La encuesta reveló que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, bajó dos puntos en comparación con la medición anterior, alcanzando un 26% de las preferencias si las elecciones fueran el próximo domingo.

En segundo lugar, se ubicó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien también descendió un punto y se ubicó con un 25% de las preferencias.

Evelyn Matthei recorta distancias

Alguien que sí tuvo un desempeño positivo en la encuesta, fue la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien aumentó dos puntos llegando al 18%.

Bastante más abajo se situó a Franco Parisi con un 11%, seguido de Johannes Kaiser con el 8% de apoyo.

Por último, el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls aumentó un punto y anotó un 3% de las preferencias, luego se ubicó a Marco Enríquez-Ominami con el 1% y, al final, Eduardo Artés con el 1% de las preferencias del sondeo.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad