VIDEOS. Deportes Copiapó no pudo con Antofagasta y perdió la chance de ser líder exclusivo en la Primera B

La Universidad de Concepción marcha en la punta, pero con los “Pumas” y San Marcos siguiéndole de cerca.

Durante la jornada de este lunes, Deportes Copiapó y Antofagasta cerraron la fecha 25 de la Primera B con un empate que no le sirve a ninguno en su objetivo de ascender de manera directa.

En el partido disputado en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, los locales fueron superiores durante todo el primer tiempo, pero no lograron abrir el marcador gracias a las notables atajadas de Fernando Hurtado.

Ya en la segunda mitad, fueron los “Pumas” quienes golpearon primero con un gol de Felipe Álvarez (53′), que aprovechó un mal rebote de Julio Fierro para poner en ventaja a la visita.

Sin embargo, el “León de Atacama”, lejos de venirse abajo, salió a buscar con todo el empate y lo consiguió cerca del final gracias a la anotación de Manuel López (86′).

Con este resultado, Deportes Copiapó perdió la posibilidad de ser líder exclusivo de la Primera B y se mantiene en la segunda posición con 42 puntos, a uno de la Universidad de Concepción. Por su parte, Antofagasta sigue en el sexto puesto con 37 unidades.

