;

AUDIO. “Gracias a Dios la U no metió más goles; el centenario debió ser un año de gloria y será recordado como un fiasco”

Gabriel “Coca” Mendoza, en conversación con ADN Deportes, lamentó la goleada sufrida por Colo Colo en la Supercopa.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Gabriel &quot;Coca&quot; Mendoza lamentó la derrota de Colo Colo en la Supercopa

Gabriel "Coca" Mendoza lamentó la derrota de Colo Colo en la Supercopa

01:02

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colo Colo sumó un nuevo fracaso esta temporada tras caer goleado en la Supercopa ante la Universidad de Chile este domingo.

Gabriel “Coca” Mendoza, histórico jugador del “Cacique”, conversó con ADN Deportes acerca de esta nueva humillación y lamentó el terrible centenario que ha tenido el cuadro de Pedreros.

“Se jugó mal, no se vio nada. Después de la expulsión, gracias a dios no nos metieron más goles”, comenzó diciendo sobre el desarrollo del encuentro ante la U.

Revisa también:

ADN

Hay que esperar, lleva poco tiempo el hombre. No hay que ver lo que hizo anteriormente, hay que desear que este nuevo proceso sea lo mejor para Colo Colo”, agregó sobre el debut de Fernando Ortiz.

Acerca del fatídico centenario, Mendoza sentenció: “Todo este año centenario ha sido para el olvido. Todo, desde que inició hasta ahora que estamos en septiembre y seguimos haciendo las cosas como no se deben. Debería haber sido un año lleno de gloria, pero será recordado como el fiasco de la institución”.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad