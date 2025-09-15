El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colo Colo sumó un nuevo fracaso esta temporada tras caer goleado en la Supercopa ante la Universidad de Chile este domingo.

Gabriel “Coca” Mendoza, histórico jugador del “Cacique”, conversó con ADN Deportes acerca de esta nueva humillación y lamentó el terrible centenario que ha tenido el cuadro de Pedreros.

“Se jugó mal, no se vio nada. Después de la expulsión, gracias a dios no nos metieron más goles”, comenzó diciendo sobre el desarrollo del encuentro ante la U.

“Hay que esperar, lleva poco tiempo el hombre. No hay que ver lo que hizo anteriormente, hay que desear que este nuevo proceso sea lo mejor para Colo Colo”, agregó sobre el debut de Fernando Ortiz.

Acerca del fatídico centenario, Mendoza sentenció: “Todo este año centenario ha sido para el olvido. Todo, desde que inició hasta ahora que estamos en septiembre y seguimos haciendo las cosas como no se deben. Debería haber sido un año lleno de gloria, pero será recordado como el fiasco de la institución”.