Si bien todas las miradas del fútbol chileno estuvieron centradas este domingo en la disputa de la Supercopa 2025, la Primera B continuó su acción de la jornada 25 con interesantes resultados.

Uno de ellos fue el que firmó San Marcos de Arica sobre Deportes Concepción. Camilo Melivilu (42′), Facundo Velazco (57′) y Marcos Camarda (90′) anotaron los tantos del ‘Santo’.

Con la victoria, San Marcos de Arica alcanzó el tercer puesto con 41 puntos, a dos del líder la Universidad de Concepción, pero a la espera de lo que pase este lunes entre Deportes Copiapó (41 pts) y Deportes Antofagasta (36 pts).

Santiago Wanderers volvió a perder terreno

En paralelo, el ‘decano’ salvó su honor y terminó solo rescatando un empate frente a Deportes Santa Cruz.

El visitante se puso en ventaja con el gol de Braian Álvarez (78′), pero Leandro Navarro (82′) desde el punto penal rescató el empate final 1-1 para el ‘caturro’.

Con la repartición de puntos, Santiago Wanderers se estancó en el cuarto puesto con 39 puntos, de momento lejos de la pelea por el ascenso directo.