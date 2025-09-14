;

VIDEO. San Marcos de Arica gana en el norte y se vuelve a ilusionar con el ascenso directo a Primera División

En paralelo, Santiago Wanderers volvió a hipotecar su chance de dar la misma pelea.

Gonzalo Miranda

San Marcos festejó en el Carlos Dittborn

San Marcos festejó en el Carlos Dittborn

Si bien todas las miradas del fútbol chileno estuvieron centradas este domingo en la disputa de la Supercopa 2025, la Primera B continuó su acción de la jornada 25 con interesantes resultados.

Uno de ellos fue el que firmó San Marcos de Arica sobre Deportes Concepción. Camilo Melivilu (42′), Facundo Velazco (57′) y Marcos Camarda (90′) anotaron los tantos del ‘Santo’.

Con la victoria, San Marcos de Arica alcanzó el tercer puesto con 41 puntos, a dos del líder la Universidad de Concepción, pero a la espera de lo que pase este lunes entre Deportes Copiapó (41 pts) y Deportes Antofagasta (36 pts).

Santiago Wanderers volvió a perder terreno

En paralelo, el ‘decano’ salvó su honor y terminó solo rescatando un empate frente a Deportes Santa Cruz.

El visitante se puso en ventaja con el gol de Braian Álvarez (78′), pero Leandro Navarro (82′) desde el punto penal rescató el empate final 1-1 para el ‘caturro’.

Con la repartición de puntos, Santiago Wanderers se estancó en el cuarto puesto con 39 puntos, de momento lejos de la pelea por el ascenso directo.

