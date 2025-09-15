“A pesar de estar lejos de su casa y de su hijo, está en su mejor momento: su meta es jugar en La Roja”

Jordhy Thompson está teniendo un gran inicio de temporada con el Orenburg de Rusia, donde en las primeras ocho jornadas ha sumado cuatro goles y una asistencia para su equipo.

El formado en Colo Colo, que tuvo que partir de los albos por sus constantes problemas disciplinarios, ha tenido un renacer futbolístico y personal desde el nacimiento de su primer hijo. René Ávila, entrenador chileno que forma parte del staff del club ruso, conversó con AS Chile sobre este cambio en el joven atacante.

“Jordhy se preparó mucho para esto. Antes de la pretemporada, estuve entrenándolo para que llegara de buena manera, y la verdad es que él está disfrutando mucho este momento. Llevar cuatro goles acá no es fácil, porque es un fútbol donde el físico es primordial”, comenzó diciendo el DT.

“A pesar de estar lejos de su casa y de su hijo, está en su mejor momento y lo está aprovechando al máximo. Ha sido fundamental en lo emocional, en lo anímico. Jordhy ansiaba mucho ver a su hijo. Siempre converso con él y me dice que tener un hijo es distinto”, agregó sobre la mentalidad del extremo de 21 años.

Por el gran nivel que ha demostrado, muchos se han planteado la alternativa de sumarlo al nuevo proceso de La Roja. Ávila abordó este tema, señalando que “como la selección vendrá a jugar un amistoso con Rusia en Sochi, con Jordhy nos pusimos la meta de trabajar para que él pueda tener la posibilidad de estar en esa nómina”, sentenció el entrenador.