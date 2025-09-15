FOTO. ¿Es malo el Campeonato Nacional? El inesperado registro que dejó la Supercopa en favor de la Copa Chile
El título de la Universidad de Chile ante Colo Colo desnudó una cruda realidad respecto al nivel de la Liga de Primera.
El pasado domingo por la tarde, la Universidad de Chile enfrentó a Colo Colo para definir al mejor equipo de la temporada 2024. El Superclásico determinó que los azules son los nuevos monarcas de la Supercopa.
El título azul estrechó una brecha que no muchos ven: el campeón del Campeonato Nacional no siempre es “mejor” que el de la Copa Chile.
La historia dice que ocho veces el campeón de Primera se quedó con el título, mientras que en cinco oportunidades lo hizo el monarca del segundo torneo en importancia del país.
De hecho, en las últimas cuatro oportunidades, el campeón de la Copa Chile se quedó con la Supercopa, ¿Habla mal aquello del Campeonato Nacional?
En los números, en las versiones 2022, 2023, 2024 y 2025, el campeón de la Copa Chile fue el mejor de dichas temporadas: Colo Colo en dos oportunidades, Magallanes y ahora la Universidad de Chile, dejaron con las ganas a Universidad Católica, Huachipato y el propio ‘popular’ en dos oportunidades.
Los campeones de la Supercopa
|Versión
|Campeonato Nacional
|Copa Chile
|2013
|Unión Española (1)
|Universidad de Chile
|2014
|O’Higgins (2)
|Deportes Iquique
|2015
|Universidad de Chile (3)
|Universidad de Concepción
|2016
|Universidad Católica (4)
|Universidad de Chile
|2017
|Universidad Católica
|Colo Colo (1)
|2018
|Colo Colo (5)
|Santiago Wanderers
|2019
|Universidad Católica (6)
|Palestino
|2020
|Universidad Católica (7)
|Colo Colo
|2021
|Universidad Católica (8)
|Ñublense
|2022
|Universidad Católica
|Colo Colo (2)
|2023
|Colo Colo
|Magallanes (3)
|2024
|Huachipato
|Colo Colo (4)
|2025
|Colo Colo
|Universidad de Chile (5)