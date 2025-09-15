;

FOTO. ¿Es malo el Campeonato Nacional? El inesperado registro que dejó la Supercopa en favor de la Copa Chile

El título de la Universidad de Chile ante Colo Colo desnudó una cruda realidad respecto al nivel de la Liga de Primera.

Gonzalo Miranda

Universidad de Chile es el campeón de la Supercopa 2025

Universidad de Chile es el campeón de la Supercopa 2025

El pasado domingo por la tarde, la Universidad de Chile enfrentó a Colo Colo para definir al mejor equipo de la temporada 2024. El Superclásico determinó que los azules son los nuevos monarcas de la Supercopa.

El título azul estrechó una brecha que no muchos ven: el campeón del Campeonato Nacional no siempre es “mejor” que el de la Copa Chile.

La historia dice que ocho veces el campeón de Primera se quedó con el título, mientras que en cinco oportunidades lo hizo el monarca del segundo torneo en importancia del país.

De hecho, en las últimas cuatro oportunidades, el campeón de la Copa Chile se quedó con la Supercopa, ¿Habla mal aquello del Campeonato Nacional?

En los números, en las versiones 2022, 2023, 2024 y 2025, el campeón de la Copa Chile fue el mejor de dichas temporadas: Colo Colo en dos oportunidades, Magallanes y ahora la Universidad de Chile, dejaron con las ganas a Universidad Católica, Huachipato y el propio ‘popular’ en dos oportunidades.

Los campeones de la Supercopa

Versión Campeonato Nacional Copa Chile
2013 Unión Española (1)Universidad de Chile
2014 O’Higgins (2) Deportes Iquique
2015 Universidad de Chile (3)Universidad de Concepción
2016 Universidad Católica (4) Universidad de Chile
2017 Universidad CatólicaColo Colo (1)
2018 Colo Colo (5) Santiago Wanderers
2019 Universidad Católica (6)Palestino
2020 Universidad Católica (7) Colo Colo
2021 Universidad Católica (8)Ñublense
2022 Universidad CatólicaColo Colo (2)
2023 Colo Colo Magallanes (3)
2024 Huachipato Colo Colo (4)
2025 Colo ColoUniversidad de Chile (5)

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad