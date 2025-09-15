Universidad de Chile es el campeón de la Supercopa 2025

El pasado domingo por la tarde, la Universidad de Chile enfrentó a Colo Colo para definir al mejor equipo de la temporada 2024. El Superclásico determinó que los azules son los nuevos monarcas de la Supercopa.

El título azul estrechó una brecha que no muchos ven: el campeón del Campeonato Nacional no siempre es “mejor” que el de la Copa Chile.

La historia dice que ocho veces el campeón de Primera se quedó con el título, mientras que en cinco oportunidades lo hizo el monarca del segundo torneo en importancia del país.

De hecho, en las últimas cuatro oportunidades, el campeón de la Copa Chile se quedó con la Supercopa, ¿Habla mal aquello del Campeonato Nacional?

En los números, en las versiones 2022, 2023, 2024 y 2025, el campeón de la Copa Chile fue el mejor de dichas temporadas: Colo Colo en dos oportunidades, Magallanes y ahora la Universidad de Chile, dejaron con las ganas a Universidad Católica, Huachipato y el propio ‘popular’ en dos oportunidades.

Los campeones de la Supercopa