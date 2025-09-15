Chile da batalla, pero cae ante Alemania en su segundo partido del Mundial de Voleibol / Voleyballworld.com

La selección chilena de voleibol afrontó esta madrugada su segundo partido por el Mundial de la especialidad.

Tras caer en su debut ante Eslovenia el pasado fin de semana, los “Guerreros Rojos” debían enfrentar a Alemania, 10 del ranking planetario.

Ante un rival de semejante calado, los nacionales no dieron su brazo a torcer con facilidad, pero terminaron perdiendo por 3 sets a 0 (25-17, 25-23 y 25-21).

Vicente Parraguirre fue la mejor mano nacional, concretando 14 puntos, seguido del debutante Noé Aravena, que pasó del voleibol playa al voleibol piso, que aportó 11 puntos.

Chile buscará sumar una victoria en la fase de grupos este miércoles, cuando a las 02:30 horas de nuestro país cierren esta etapa del Mundial de Voleibol enfrentando a Bulgaria.