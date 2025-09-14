VIDEO. Martina Weil tiene brillante debut y avanza a semifinales en el Mundial de Atletismo 2025: así fue la carrera
La chilena remató segunda en su heat clasificatorias de los 400 metros y ahora buscará un lugar en la gran final en Tokio.
La chilena Martina Weil tuvo un brillante estreno este domingo en el Mundial de Atletismo 2025 que se está desarrollando en Tokio, Japón.
La deportista nacional remató segunda en su heat clasificatorio de los 400 metros planos con un tiempo de 50.61 segundos y avanzó a las semifinales.
El primer puesto fue para la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, quien cruzó la meta con un tiempo de 49.41 segundos.
Weil volverá a competir el próximo martes 16 de septiembre, desde las 09:07 horas de Chile, donde buscará instalarse en la gran final de los 400 metros.
“Muy tranquila, esta es la primera vez que paso a una semifinal y venía con muchas ganas, pero no es el objetivo principal. El objetivo es meterme a esa final", declaró la deportista nacional tras la competencia a Panam Sports.
“Hoy día fue una carrera mesurada, inteligente. Me concentré en tratar de ahorrar la mayor cantidad de energía posible, porque todavía quedan varias carreras y para volver el lunes y hacer la carrera de mi vida y poder pasar a esa final”, agregó Martina Weil.