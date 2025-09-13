;

Chile no puede ante Eslovenia y cae en su debut en el Mundial de Voleibol 2025

El combinado nacional, que volvió a competir en una cita planetaria después de 43 años, sucumbió frente a la escuadra europea en tres sets.

Bastián Lizama

Luego de 43 años de ausencia, Chile volvió a jugar el Mundial adulto de Voleibol. El combinado nacional logró clasificarse a la edición 2025 del certamen planetario que se juega en Filipinas gracias a su ranking mundial (29°) y este sábado tuvo su esperado debut ante Eslovenia (7°).

A pesar de la gran expectativa, los “Guerreros Rojos” no pudieron festejar en su estreno y cayeron en un luchado duelo ante la potencia europea, que se impuso en tres sets de 25-19, 25-20 y 25-16 por la primera fecha del Grupo E.

Toncek Stern (15 puntos) y Nik Mujanovic (13) lideraron la ofensiva del elenco esloveno. Por el lado chileno, Vicente Parraguirre (12) y Noé Aravena (11) destacaron como los máximos anotadores.

Ahora, Chile deberá reponerse rápidamente de la caída para concentrarse en su siguiente partido del Grupo E, donde deberá medirse contra Alemania el lunes 15 de septiembre a las 02:30 horas de nuestro país.

Luego, el equipo de Daniel Nejamkin cerrará la primera fase el miércoles 17 de septiembre en el mismo horario frente a Bulgaria, que venció en su debut a Alemania también por 3-0, con parciales de 40-38, 25-22 y 25-20.

