;

“Cuando empezaron los ruidos...”: Massú reacciona a los festejos de hinchas de la U que interrumpieron serie de Copa Davis en el Estadio Nacional

El partido entre Daniel Núñez y Louis Van Herck se vio interrumpido por los fuegos artificiales y las bombas de ruido que lanzaron los fanáticos azules.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Tras la final de la Supercopa, un grupo de hinchas de Universidad de Chile protagonizó incidentes a las afueras del Estadio Nacional, en donde se estaba desarrollando el cuarto partido de la serie entre Chile y Luxemburgo por la Copa Davis.

El tenista nacional Daniel Núñez estaba jugando contra Louis Van Herck, duelo que se vio interrumpido por los fuegos artificiales y las bombas de ruido que lanzaron los fanáticos de la U en los alrededores del recinto deportivo.

Una vez finalizado el partido de Copa Davis, el capitán del equipo chileno, Nicolás Massú, habló en conferencia de prensa y se refirió a los desmanes que se produjeron afuera del estadio.

Revisa también:

ADN

“Cuando empezaron los ruidos, por suerte ya habíamos cerrado la serie, eso nos dio un poco más de tranquilidad. Al principio yo no sabía por qué eran los ruidos, después le pregunté a gente de mi staff y me contaron que hubo una final del fútbol y que estaban celebrando”, partió señalando el “Nico”.

“Uno trata de enfocarse lo que más puede. Lo importante era que Daniel me viera a mi concentrado y yo entregarle el mensaje correcto”, agregó el extenista sobre la situación que vivió durante el partido de Daniel Núñez.

Por último, Nicolás Massú aseguró que “uno ya está acostumbrado, son tantos años en el circuito, tantas anécdotas que me han pasado alrededor del mundo, que estas cosas ya las tomo con más naturalidad”.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad