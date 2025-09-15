“Cuando empezaron los ruidos...”: Massú reacciona a los festejos de hinchas de la U que interrumpieron serie de Copa Davis en el Estadio Nacional

Tras la final de la Supercopa, un grupo de hinchas de Universidad de Chile protagonizó incidentes a las afueras del Estadio Nacional, en donde se estaba desarrollando el cuarto partido de la serie entre Chile y Luxemburgo por la Copa Davis.

El tenista nacional Daniel Núñez estaba jugando contra Louis Van Herck, duelo que se vio interrumpido por los fuegos artificiales y las bombas de ruido que lanzaron los fanáticos de la U en los alrededores del recinto deportivo.

Una vez finalizado el partido de Copa Davis, el capitán del equipo chileno, Nicolás Massú, habló en conferencia de prensa y se refirió a los desmanes que se produjeron afuera del estadio.

“Cuando empezaron los ruidos, por suerte ya habíamos cerrado la serie, eso nos dio un poco más de tranquilidad. Al principio yo no sabía por qué eran los ruidos, después le pregunté a gente de mi staff y me contaron que hubo una final del fútbol y que estaban celebrando”, partió señalando el “Nico”.

“Uno trata de enfocarse lo que más puede. Lo importante era que Daniel me viera a mi concentrado y yo entregarle el mensaje correcto”, agregó el extenista sobre la situación que vivió durante el partido de Daniel Núñez.

Por último, Nicolás Massú aseguró que “uno ya está acostumbrado, son tantos años en el circuito, tantas anécdotas que me han pasado alrededor del mundo, que estas cosas ya las tomo con más naturalidad”.