Amplían investigación contra Martín de los Santos por brutal agresión a conserje en Vitacura

Durante este lunes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió ampliar en cien días el plazo de investigación contra Martín de los Santos, imputado por la agresión a un conserje en Vitacura que lo dejó con secuelas de visión parcial.

En concreto, la extensión busca dar tiempo para completar nuevas diligencias, entre ellas la toma de declaraciones a testigos y la espera de un informe médico definitivo sobre la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima, un adulto mayor.

La abogada de la familia, Marlene Quintanilla, señaló que, con respecto a la extradición, no han tenido noticias. “Lo único que sabemos es que está en proceso y que ya va a depender de los plazos estipulados allá en Brasil. Desconocemos en qué etapa está, pero sabemos que Martín se mantiene privado de libertad ”, dijo.

Hasta ahora, De los Santos continúa cumpliendo prisión preventiva en una cárcel de Brasil, mientras se tramita la extradición solicitada por Chile, trámite que podría demorar al menos ocho meses más.

En paralelo, el imputado notificó un cambio en su defensa: dejó la representación de la Defensoría Penal Pública y será asistido por un abogado particular.