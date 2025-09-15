Pastor evangélico y fundador de conocida fundación es detenido en Rancagua por violación contra menor / Hans Scott

Un pastor evangélico y creador de la Fundación Kayros fue detenido y formalizado en Rancagua por los delitos de abuso sexual y violación en contra de una niña de 10 años.

Según la investigación de la Fiscalía Local y el OS9 de Carabineros, los hechos habrían ocurrido en 2023 al interior de la fundación ubicada en calle Cóndell, donde se entregaba apoyo a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.

La fiscal de Rancagua, Gabriela Carvajal, explicó que “se logró realizar el control de detención de un imputado que oficiaba como pastor de una iglesia evangélica y creador de una fundación”.

Además, explicó que el sujeto “fue formalizado por su responsabilidad en calidad de autor ejecutor en un delito de abuso sexual y de violación”.

El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva considerando la gravedad de los cargos y el riesgo que el imputado representa para la sociedad.

Adicionalmente, se fijó un plazo de 60 días para continuar con las diligencias de investigación.