Por “responsabilidad de mando”: Carabineros llama a retiro a jefe del Labocar tras robo en cuartel

El hecho ocurrió durante el fin de semana.

Durante esta jornada, Carabineros de Chile informó que se llamó a retiro al coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe del Laboratorio de Criminalística de la institución.

Esto luego de que delincuentes ingresaran a dependencias del recinto ubicado en Santa Elena con Carlos Lorca, en Santiago, a través de un forado desde un local colindante.

Desde la institución policial señalaron en un comunicado que la salida del coronel Roberto Saravia se da “por su responsabilidad de mando en los hechos”.

“Esta medida responde al firme compromiso de la Institución con la transparencia, la responsabilidad y el estricto apego a la disciplina que rige nuestro quehacer", agregaron.

“Carabineros de Chile reitera a la ciudadanía que se continuará trabajando con profesionalismo y dedicación en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, fortaleciendo la confianza y cercanía con la comunidad”, cierra el documento.

El hecho ocurrió durante el fin de semana, y, de momento, se ha descartado la sustracción de algún elemento desde el interior del cuartel.

