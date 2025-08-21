;

Filtran fotografía de Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil, a la espera de extradición

El empresario chileno se encuentra bajo prisión preventiva en el complejo penitenciario Ahmenon Lenmos Dantas, en Cuiabá, Brasil.

María Jesús Núñez

El chileno fue acusado de agredir a un conserje de 71 años en Vitacura y fue detenido hace un mes en Mato Grosso, Brasil. Las autoridades de la nación lo trasladaron a una cárcel de alto peligro, Ahmenon Lenmos Dantas.

La fotografía difundida por Chilevisión Noticias, se muestra en condiciones de aislamiento con una cama de cemento, un colchón delgado y rodeado de humedad. El reportero del medio también señala que de Los Santos se mantiene 23 horas en su celda, esto para evitar que los otros presos puedan agredirlo.

Mientras tanto, la justicia chilena declaran que ya finalizaron los procesos formales para su extradición; sin embargo, deben esperar a que Brasil autorice el proceso de extradición pasiva.

Momentos de tensión

Según el reportero, comentó que “Martín estaba muy inestable, él gritó pidiendo ayuda en la celda: ‘socorro, yo soy abogado, tengo derechos humanos’. Después habló con una psicóloga y una asistente social, y después estuvo más tranquilo”.

La fotografía

En otro país, en un centro penitenciario de alto riesgo y aislamiento casi completo. Martín de Los Santos se ve tranquilo, sonríe y mira la cámara de un agente penitenciario.

