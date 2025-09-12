El brasileño Ramon Abatti impartirá justicia entre Alianza Lima y la U / Jonathan Moscrop

El próximo jueves 18 de septiembre, la Universidad de Chile tiene programada una visita histórica a la capital peruana: visitará a Alianza Lima por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana.

El choque se da en el marco de la polémica clasificación azul a la instancia de los ocho mejores. Tras la brutalidad vivida en Buenos Aires ante Independiente, la Conmebol decidió darle la clasificación a los azules, eliminado del torneo a los argentinos.

Han pasado los días y la llave sigue su rumbo pese a los reclamos trasandinos. Desde el ente rector del fútbol sudamericano, informaron este viernes a los árbitros para las cuatro llaves de 4tos, destacando a una terna brasileña para el duelo entre peruanos y chilenos.

Ramon Abatti fue designado por la Conmebol para impartir justicia entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, equipos que se medirán el próximo jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas de nuestro país.

