;

FOTO. Atención azules: el inesperado juez brasileño designado para el choque de la U con Alianza por Copa Sudamericana

Peruanos y chilenos se ven las caras el próximo jueves en Lima.

Gonzalo Miranda

El brasileño Ramon Abatti impartirá justicia entre Alianza Lima y la U

El brasileño Ramon Abatti impartirá justicia entre Alianza Lima y la U / Jonathan Moscrop

El próximo jueves 18 de septiembre, la Universidad de Chile tiene programada una visita histórica a la capital peruana: visitará a Alianza Lima por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana.

El choque se da en el marco de la polémica clasificación azul a la instancia de los ocho mejores. Tras la brutalidad vivida en Buenos Aires ante Independiente, la Conmebol decidió darle la clasificación a los azules, eliminado del torneo a los argentinos.

Han pasado los días y la llave sigue su rumbo pese a los reclamos trasandinos. Desde el ente rector del fútbol sudamericano, informaron este viernes a los árbitros para las cuatro llaves de 4tos, destacando a una terna brasileña para el duelo entre peruanos y chilenos.

Ramon Abatti fue designado por la Conmebol para impartir justicia entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, equipos que se medirán el próximo jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas de nuestro país.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

ADN

Los árbitros para los 4tos de final de la Copa Sudamericana

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad