VIDEO. Con el gol de Pelusso: el día en que la U se transformó en el archienemigo de Alianza Lima

Chilenos y peruanos se volverán a ver las caras después de 15 años, ahora por la Sudamericana.

Gonzalo Miranda

Universidad de Chile y Alianza Lima se cruzaron por la Copa Libertadores 2010

Un 6 de mayo del 2010, Universidad de Chile y Alianza Lima quedaron con cuentas pendientes, al menos para los hinchas peruanos. Aquel día, los azules los eliminaron con polémica de la Copa Libertadores.

Tras haber ganado por la cuenta mínima en la capital peruana, los azules necesitaban de un empate para avanzar a los 4tos de final del torneo, y para ello los recibieron en el Estadio Monumental.

El resultado final diría 2-2 entre chilenos y peruanos con un agónico tanto de Felipe Seymour en el minuto 90, lo que les dio la clasificación a la ronda de los ocho mejores.

Sin embargo, el tanto del formado en la cantera azul había sido anulado en primera instancia por el juez de línea. Tras la presión insostenible de Gerardo Pelusso, DT de los azules, y su ayudante técnico, finalmente el tanto fue validado, lo que generó la indignación de los peruanos.

Reclamos más, reclamos menos, finalmente los azules avanzaron de ronda, dejando una herida que, después de una década, volvió a abrirse para los peruanos que serán rivales del ‘Romántico Viajero’, ahora por la Copa Sudamericana 2025.

El partido entre la U y Alianza Lima

