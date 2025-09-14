;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 14 de septiembre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla la disputa de la Supercopa, cuatro partidos de la Primera B y otros tres de la Segunda División Profesional.

Hoy, domingo 14 de septiembre, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla ocho partidos.

Además de la disputa de la postergada Supercopa Chilena, también habrá cuatro juegos por la jornada 25 de la Primera B y tres más que cerrarán la fecha 20 de la Segunda División Profesional.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 14 de septiembre arrancará con dos partidos en simultáneo desde las 12:00 horas. Uno será en el Zorros del Desierto, donde Cobreloa jugará ante Deportes Recoleta, con arbitraje de Diego Gamboa y transmisión de TNT Sports.

A la misma hora, en el Manuel Moya de Cauquenes, Rangers enfrentará a Unión San Felipe. Claudio Díaz será el juez del cotejo, que será transmisión en la plataforma HBO Max.

Luego, habrá doble tanda de juegos desde las 17:30 horas. Uno será en el Lucio Fariña de Quillota, donde Santiago Wanderers se medirá con Deportes Santa Cruz, con arbitraje de Gastón Philippe y transmisión de TNT Sports.

El otro juego en paralelo enfrentará a San Marcos de Arica con Deportes Concepción en el Carlos Dittborn. Rodrigo Carvajal será el juez del partido, con transmisión de la plataforma HBO Max.

Supercopa Chilena

Tras una serie de postergaciones y debates por la seguridad, a contar de las 15:00 horas, Colo Colo y la U de Chile zanjarán al campeón del torneo en el estadio Santa Laura, con arbitraje de Felipe González y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

Segunda División Profesional

La acción arrancará a las 12:30 horas, en el estadio Diaguita, donde Provincial Ovalle enfrentará a Concon National. Bastián Pavez será el juez del cotejo, que será transmisión de La Liga 2D.

Luego, desde las 17:30 horas, habrá dos choques en paralelo. Uno será en el Municipal de Rengo, donde Real San Joaquín recibirá a Santiago City, con arbitraje de Reiniero Alvarado y transmisión de La Liga 2D.

El otro será en el Fiscal Tucapel Bustamante, donde Deportes Linares se medirá ante General Velásquez. Cristian Galaz dirigirá el compromiso, que tendrá transmisión de La Liga 2D.

