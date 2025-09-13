Como si no bastara con los problemas para organizar el partido, y el triste aforo que tendrá el compromiso, este sábado, hinchas de Colo Colo le dieron la razón a las autoridades respectivas.

Este domingo, ante la Universidad de Chile, el ‘popular’ buscará salvar un año para el olvido intentando quedarse con la Supercopa 2025, y en la previa, los hinchas del ‘cacique’ organizaron el clásico ‘arengazo’ en el Estadio Monumental.

Pero junto al apoyo que le dieron al plantel de Fernando Ortiz, también volvieron a hacer de las suyas, una vez más, dando vergüenza a los verdaderos hinchas de Colo Colo.

Esto porque un grupo de hinchas, por motivos que se desconocen, protagonizaron una violenta pelea en las galerías, en medio del masivo apoyo que le estaban dando a su equipo.