Fin a la novela: autorizan la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile en Santa Laura

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana dio el visto bueno para jugar la final en Independencia.

Fin a la novela: autorizan la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile en Santa Laura

Fin a la novela: autorizan la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile en Santa Laura

Tras meses de incertidumbre sobre su realización, finalmente la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile fue autorizada.

Según información de ADN Deportes, la Delegación Presidencial ya entregó la autorización a la ANFP para que el partido se juegue este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Tal como adelantaron desde Unión Española, el recinto de Independencia ya culminó sus obras en relación con las nuevas luminarias, que era el último punto a resolver para que las autoridades dieran el visto bueno.

Este viernes por la mañana se realizará una visita técnica en Santa Laura con la participación de la ANFP, Carabineros, Colo Colo, Universidad de Chile y los municipios de Independencia y Recoleta.

