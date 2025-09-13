;

Con lo mejor de su plantel: la ofensiva formación de la U para el Superclásico ante Colo Colo

Gustavo Álvarez saldrá con lo mejor que tiene buscando quedarse con una copa más que esquiva para los azules.

Gonzalo Miranda

La formación de la U | Agencia Uno

Mientras el fútbol chileno esté disputando la jornada 23 de la Liga de Primera 2025, los dos equipos más importantes del país estarán determinando al mejor equipo de la temporada 2024.

Colo Colo y la Universidad de Chile se miden en el Estadio Santa Laura U-SEK para determinar al campeón de la Supercopa 2025. El ‘popular’ llega como el monarca del Campeonato Nacional, mientras los azules son los campeones de la Copa Chile.

Para dicho compromiso, los azules formarán con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.

Supercopa entre la U y Colo Colo, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Colo Colo lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda además que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 14 de septiembre

  • 15:00 hrs | Colo Colo vs. Universidad de Chile Estadio Santa Laura U-SEK

