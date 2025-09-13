;

VIDEO. Magallanes estira su racha ante Deportes Temuco y acecha los puestos de Liguilla en la Primera B

El equipo de Miguel Ponce sumó una victoria clave en el Estadio Municipal de San Bernardo.

Bastián Lizama

Instagram @magallanescd

Instagram @magallanescd

En un duelo clave por la fecha 25 de la Primera B 2025, Magallanes hizo valer su localía y se impuso por 2-0 ante Deportes Temuco en el Estadio Municipal de San Bernardo, resultado que lo acerca a la lucha por un cupo en la Liguilla de Ascenso.

El equipo que dirige Miguel Ponce logró ponerse en ventaja sobre el final del primer tiempo gracias a Alessandro Toledo (45+1′), que con un derechazo cruzado en el área de la visita puso el 1-0 para la “Academia”.

Revisa también:

ADN

El compromiso estuvo abierto hasta la parte final, pero a los 85′ apareció César Valenzuela para aumentar la ventaja a favor del “Manojito de Claveles”, que no tuvo inconvenientes para cerrar el partido y alcanzó así su tercer triunfo al hilo.

Con esta victoria, Magallanes se alejó totalmente de la zona roja y trepó al undécimo lugar de la Primera B con 29 puntos, a solo cuatro de Deportes Recoleta, que es el último equipo en zona de Liguilla con 33 puntos.

De pasada, los “Carabeleros” superando en la tabla a Deportes Temuco, que sumó su octavo partido sin ganar y quedó relegado en la duodécima posición con 28 unidades.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad