En un duelo clave por la fecha 25 de la Primera B 2025, Magallanes hizo valer su localía y se impuso por 2-0 ante Deportes Temuco en el Estadio Municipal de San Bernardo, resultado que lo acerca a la lucha por un cupo en la Liguilla de Ascenso.

El equipo que dirige Miguel Ponce logró ponerse en ventaja sobre el final del primer tiempo gracias a Alessandro Toledo (45+1′), que con un derechazo cruzado en el área de la visita puso el 1-0 para la “Academia”.

El compromiso estuvo abierto hasta la parte final, pero a los 85′ apareció César Valenzuela para aumentar la ventaja a favor del “Manojito de Claveles”, que no tuvo inconvenientes para cerrar el partido y alcanzó así su tercer triunfo al hilo.

Con esta victoria, Magallanes se alejó totalmente de la zona roja y trepó al undécimo lugar de la Primera B con 29 puntos, a solo cuatro de Deportes Recoleta, que es el último equipo en zona de Liguilla con 33 puntos.

De pasada, los “Carabeleros” superando en la tabla a Deportes Temuco, que sumó su octavo partido sin ganar y quedó relegado en la duodécima posición con 28 unidades.