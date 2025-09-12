Supercopa 2025 entre la U y Colo Colo: dónde, cómo y cuándo ver el partido en vivo, en directo, online y en TV

Mientras el fútbol chileno esté disputando la jornada 23 de la Liga de Primera 2025, los dos equipos más importantes del país estarán determinando al mejor equipo de la temporada 2024.

Colo Colo y la Universidad de Chile se miden en el Estadio Santa Laura U-SEK para determinar al campeón de la Supercopa 2025. El ‘popular’ llega como el monarca del Campeonato Nacional, mientras los azules son los campeones de la Copa Chile.

Duelo que no estuvo exento de polémicas, esto ante la constante solicitud del ‘Romántico Viajero’ de no jugar por su llave de Copa Sudamericana ante Alianza Lima que comienzan la próxima semana. Sin embargo, la poca flexibilidad de Colo Colo y la ANFP hicieron que el compromiso se jugara igual.

Supercopa entre la U y Colo Colo, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Colo Colo lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda además que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 14 de septiembre