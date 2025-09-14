Sebastián Vegas, defensa de Colo Colo, dejó con uno menos a su equipo durante el primer tiempo de la final contra Universidad de Chile por la Supercopa 2025.

El zaguero fue expulsado al minuto 30 tras cometer una infracción sobre Nicolás Guerra, cuando este se acercaba al arco del “Cacique”.

Si bien, la primera decisión del árbitro Felipe González fue mostrarle tarjeta amarilla a Vegas, la situación cambió cuando el VAR llamó al juez para que revisara la jugada. Tras analizar la secuencia de la infracción, el réferi terminó sacando la cartulina roja para el defensor albo.

Con esta expulsión, Sebastián Vegas se perderá el próximo partido de Colo Colo, el cual será contra Deportes Iquique, por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

