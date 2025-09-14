;

El duro golpe que recibió Alianza Lima a días del duelo ante la U por los cuartos de la Copa Sudamericana

El cuadro peruano volvió a caer en el torneo local y alcanzó su segundo partido sin conocer de victorias.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

En su último partido antes de enfrentar a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima sufrió un duro traspié y cayó por 3-4 ante Deportivo Garcilaso en el marco de la octava fecha de la Liga 1 de Perú.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito tuvo un gran inicio y abrió el marcador rápidamente por medio de un penal ejecutado por Hernán Barcos (8′), pero no pudo sostener su ventaja y recibió un verdadero baldazo de agua en el Estadio Alejandro Villanueva.

Revisa también:

ADN

Esto porque Garcilaso logró dar vuelta la cuenta en 20 minutos mediante los goles de Juan Lojas (21′), Pablo Erustes (32′), Kevin Sandoval (39′, de penal) y Ezequiel Naya (42′), alcanzando una cómoda ventaja de 4-1.

Si bien los locales lograron reaccionar en el complemento por medio de los tantos de Fernando Gaibor (44′) y Sergio Peña (74′), no les alcanzó para rescatar al menos un punto y terminaron lamentando una dura derrota en Matute.

Con este resultado, Alianza Lima sumó su segundo partido sin ganar en el torneo local y se ubicó en la quinta posición de la tabla con 12 puntos, mientras que Deportivo Garcilaso lidera con 16 unidades.

Cabe recordar que el partido de ida entre Universidad de Chile y el cuadro peruano está programado para el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el mismo Estadio Alejandro Villanueva.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad