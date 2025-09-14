El duro golpe que recibió Alianza Lima a días del duelo ante la U por los cuartos de la Copa Sudamericana
El cuadro peruano volvió a caer en el torneo local y alcanzó su segundo partido sin conocer de victorias.
En su último partido antes de enfrentar a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima sufrió un duro traspié y cayó por 3-4 ante Deportivo Garcilaso en el marco de la octava fecha de la Liga 1 de Perú.
El equipo dirigido por Néstor Gorosito tuvo un gran inicio y abrió el marcador rápidamente por medio de un penal ejecutado por Hernán Barcos (8′), pero no pudo sostener su ventaja y recibió un verdadero baldazo de agua en el Estadio Alejandro Villanueva.
Esto porque Garcilaso logró dar vuelta la cuenta en 20 minutos mediante los goles de Juan Lojas (21′), Pablo Erustes (32′), Kevin Sandoval (39′, de penal) y Ezequiel Naya (42′), alcanzando una cómoda ventaja de 4-1.
Si bien los locales lograron reaccionar en el complemento por medio de los tantos de Fernando Gaibor (44′) y Sergio Peña (74′), no les alcanzó para rescatar al menos un punto y terminaron lamentando una dura derrota en Matute.
Con este resultado, Alianza Lima sumó su segundo partido sin ganar en el torneo local y se ubicó en la quinta posición de la tabla con 12 puntos, mientras que Deportivo Garcilaso lidera con 16 unidades.
Cabe recordar que el partido de ida entre Universidad de Chile y el cuadro peruano está programado para el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el mismo Estadio Alejandro Villanueva.