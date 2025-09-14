“Trabajo cada día para volver a la U... Sé que para llegar ahí tengo que estar en mi mejor nivel”

Yerko Leiva, actual volante de Curicó Unido, confesó su deseo de volver a vestir la camiseta de Universidad de Chile, elenco donde se formó y jugó durante las temporadas 2016 y 2019, logrando un título de Primera División (Clausura 2017).

En diálogo con el programa "Te Quiero Ver" de TNT Sports, el jugador de 27 años fue consultado sobre si sueña en regresar a los azules y no dudó en responder: “Sí, totalmente. Si se da sería muy lindo”.

“Sé que para llegar ahí nuevamente tengo que estar en mi mejor nivel y eso tengo que demostrarlo fin de semana a fin de semana estando aquí en Curicó, en otro lado o donde sea. Depende netamente de mi rendimiento", agregó.

En esa línea, reconoció que “trabajo cada día para volver a la U. Creo que estoy mucho más maduro, también adapté cosas que quizás antes no lo hacía y en el día a día también trato de rendir al máximo".

Además, confesó que le dolió su salida del cuadro estudiantil en 2019 tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato. “Sí, yo creo que sí. En ese momento no llegamos a un acuerdo con la U por diferentes tipos de cosas, pero obviamente me hubiera gustado seguir en el club”, concluyó.

En la presente temporada, Yerko Leiva ha jugado un total de 29 partidos con Curicó Unido, aportando 2 goles y 4 asistencias entre la Primera B y la Copa Chile. El volante también cuenta con pasos por Unión La Calera, Necaxa y O’Higgins.