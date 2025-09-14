Alejandro Tabilo cae ante rival argentino y se queda sin título en el Challenger de Guangzhou

Alejandro Tabilo (125° del ranking ATP) no pudo quedarse este domingo con el título del Challenger de Guangzhou, en China, luego de caer en la final del torneo frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo (86°).

El tenista chileno, que optó por bajarse de la Copa Davis para privilegiar su calendario y recuperar posiciones en el ranking, perdió ante el trasandino por 6-2 y 6-3 en un duelo que se extendió por una hora y 20 minutos.

“Jano” nunca logró sentirse cómodo durante el partido. Sin ir más lejos, no pudo quebrar en ninguna de las tres chances que se generó, mientras que Cerúndolo le rompió el servicio en cuatro ocasiones para quedarse con el trofeo.

Así las cosas, Tabilo estuvo a un paso de quedarse con su primer título en más de un año. La última vez que se consagró campeón fue en el ATP de Mallorca, en junio del 2024.

Pese a la derrota, el chileno tendrá un importante ascenso en el ranking ATP. Gracias a su positiva semana en suelo asiático, logró sumar 50 puntos y subirá hasta el 111° lugar del escalafón mundial.

El próximo desafío de Alejandro Tabilo será la qualy al ATP 250 de Chengdú, también en China, que comenzará disputarse desde este miércoles 17 de septiembre.