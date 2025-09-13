;

Tomás Barrios responde al favoritismo y deja a Chile a un triunfo de sellar la serie de Copa Davis contra Luxemburgo

Mostrando un sólido nivel, el chillanejo venció con claridad a Alex Knaff para el 2-0 de los nacionales en la llave que se disputa en el Nacional.

Carlos Madariaga

Tomás Barrios responde al favoritismo y deja a Chile a un triunfo de sellar la serie de Copa Davis contra Luxemburgo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

A diferencia de un sufrido encuentro en que Cristian Garin le dio la ventaja a Chile en la llave de Copa Davis contra Luxemburgo, por el Grupo Mundial I, Tomás Barrios se impuso con solvencia en su single ante Alex Knaff.

El oriundo de Chillán se mostró dominador del encuentro desde un comienzo, al punto de concretar un quiebre en el primer turno de saque de su rival.

Con buenos golpes, sobre todo el drop shot, y variados errores del europeo, Tomás Barrios selló una contundente presentación inicial para ganar el parcial inicial por un claro 6/1.

Aunque Alex Knaff intentó mostrar mejor nivel, no fue capaz de inquietar el saque del nacional, que siguió presionando hasta concretar el break en el quinto juego del segundo set.

Tomás Barrios, eso sí, debió administrar la búsqueda del luxemburgués por acortar distancias, concretando un claro 6/2 para sellar el triunfo en 1 hora y 14 minutos.

Así las cosas, el sureño le permitió a Chile concretar el esperado 2-0 de la llave ante Luxemburgo, con lo que al elenco de Nicolás Massú le basta ganar un partido este domingo con tal de volver a las Qualifiers de Copa Davis en 2026.

