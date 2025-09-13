;

AUDIO. Tomás Barrios valoró su victoria en Copa Davis: “Feliz de haber jugado a un buen nivel y estar dos cero arriba”

El chileno no tuvo piedad con Alex Knaff de Luxemburgo.

Gonzalo Miranda

Matías Canessa

Una jornada redonda es la que vivió este sábado el equipo chileno de tenis capitaneado por Nicolás Massú. Chile vence de momento 2-0 Luxemburgo por el Grupo Mundial I, de Copa Davis.

El primero en darle una alegría al país fue Cristian Garin que ganó el primer partido, mientras que el plato de fondo estuvo a cargo de Tomás Barrios, que venció por un sólido 6/1 y 6/2 a Alex Knaff.

Sabemos que la Copa Davis es algo muy difícil, uno tiene muchas ganas de jugar bien, sobre todo con cuando estás en Chile con toda tu gente”, partió diciendo en oriundo de Chillán.

En conversación con ADN Deportes, Barrios aseveró que “uno quiere demostrar lo que hace en todo el año, que muchas veces jugamos afuera, así que feliz de haber jugado a un buen nivel y estar dos cero arriba”, dijo.

Insistió en que “traté de hacer mi juego, que es tratar de estar en la línea, las condiciones también me ayudan mucho y no se escapa, la pelota estaba lenta, estaba pesado, hacía frío, así que feliz como te digo feliz del nivel”, sostuvo.

