Registro de campeón: la espectacular marca que alcanzó Coquimbo Unido con su triunfo ante Ñublense

Coquimbo Unido está haciendo una campaña espectacular en el Campeonato Nacional 2025 y cada vez está más cerca de asegurar su primera estrella en Primera División.

Con el triunfo ante Ñublense de este viernes, los “piratas” sumaron su victoria número 11 al hilo, igualando un registro histórico en la máxima categoría del fútbol chileno.

Con esta impecable marca invicta, los dirigidos por Esteban González alcanzaron la tercera mayor racha de victorias en la historia de la Liga de Primera, igualando las marcas de Colo Colo en 2024 y de Santiago Wanderers en 2001/2002 y 2014.

El registro de más partidos ganados consecutivamente lo tiene la Universidad de Chile, que lo consiguió entre los años 1963 y 1964 de la mano de Luis el “Zorro” Álamos, en aquel recordado “Ballet Azul” que deslumbró en nuestro país.

Coquimbo Unido iguala la marca de equipos que terminaron siendo campeones del Campeonato Nacional y cada vez se ilusiona más con su primera copa. Los “piratas” buscarán seguir ampliando su racha tras el receso por el Mundial Sub 20, cuando reciban a Colo Colo el 19 de octubre.