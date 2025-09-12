;

AUDIO. “Los jugadores hablan en la cancha”: Esteban González responde las críticas por el perfil bajo que mantiene Coquimbo Unido

“¿Te imaginas que trabajáramos por cábalas?, sería faltarle el respeto a estos jugadores”, agregó el “Chino”.

Javier Catalán

Esteban González, entrenador de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido remontó a Ñublense en los descuentos en el inicio de la fecha 23 del Campeonato Nacional y está cada vez más cerca de conseguir su primera estrella en la historia.

Esteban González, entrenador de los “piratas”, conversó con TNT Sports tras concluir el encuentro, donde se le vio bastante emocionado por el gran resultado obtenido en el Francisco Sánchez Rumoroso.

“Siempre lo hemos dicho, los partidos se trabajan. Ñublense es un tremendo rival, venían invictos de visita desde la llegada de Ronald Fuentes. La muestra de esfuerzo de este equipo es notable”, comenzó diciendo el “Chino”.

¿Te imaginas que trabajáramos por cábalas?, sería faltarle el respeto a estos jugadores. Hay trabajo, una propuesta, pero los jugadores son los dueños de esto. Los jugadores hablan en la cancha y yo lo tengo que solo en los momentos malos”, agregó el DT refiriéndose a las críticas que ha recibido por mantener su perfil bajo.

Al ser consultado por no sentirse campeones aún, sentenció: “Paso a paso, quedan siete fechas, 21 puntos y en el fútbol todo puede pasar. Este grupo trabaja de buena forma, compiten todos los entrenamientos y hoy día quedó demostrado. El receso nos va a venir bien”.

